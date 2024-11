Magische Bildwelten im Neuen Linzer Rathaus

Das Fotokunstfestival „Motiva“ präsentiert im Neuen Linzer Rathaus die 400 schönsten Bilder der Welt. Ein „Best of“ aus 75.000 Einreichungen aus 101 Ländern. Die Ausstellung ist ein Appell gegen die alltägliche Bilderflut. Mit Bildern ganz anderer Ästhetik gegen all das, womit wir via Krisen, Kriegen und Katastrophen tagtäglich konfrontiert sind.

Überblendshows

Die Ausstellung ist bis 24. November zu sehen (Montag bis Freitag 14–19 Uhr, Samstag und Sonntag 11–19 Uhr). An drei Abenden gibt es Überblendshows zu sehen: am Freitag, 15. 11., und am Samstag, 16. 11., jeweils um 19 Uhr. Am Samstag, 23. 11., findet um 19 Uhr der Reisevortrag „Himalaya“ von Sepp Friedhuber statt.