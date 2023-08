Lungenabteilung im Krankenhaus Steyr im Notbetrieb

In der Lungenabteilung des Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikums in Steyr herrscht seit dieser Woche Notbetrieb, der noch bis zum 28. August anhalten wird. Grund dafür ist ein akuter Personalmangel, Ärzte hatten deshalb wegen Gesundheitsgefährdung für die Notaufnahme bereits Anzeige gegen das Spital erstattet.

In der Praxis bedeutet das, dass keine neuen Patienten mehr stationär aufgenommen werden. Die Tagesklinik und Notfallversorgung ist aber weiterhin in Betrieb, wie das Krankenhaus am Mittwoch gegenüber der Kronen Zeitung bestätigte.Es gebe eine Zusammenarbeit mit dem Kepler Universitätsklinikum (KUK). Wenn eine intensivere oder längere Betreuung erforderlich sei, werde das KUK die Patienten mit Lungenerkrankungen übernehmen, teilte das Spital schriftlich mit.

