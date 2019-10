Lucky Luky, die coole Socke

Ihn nicht noch einmal so leiden zu lassen, darum hat ihn auch Josef Schopf aus Münzkirchen gebeten, sein erster Trainer und Entdecker. Zu ihm kam Weißhaidinger, da war er gerade einmal dreizehneinhalb. Längst ist Legende, wie der Bursch aus Taufkirchen an der Pram im Bezirk Schärding damals fragte, ob er einmal Weltmeister oder Olympiasieger werden könne. Jetzt trainiert er in der Südstadt bei Wien, wo er von Gregor Högler betreut wird.

Langer, harter Weg

Gemeinsam hätten sie einen langen, harten Weg absolviert und viel investiert. „Wenn man eine Medaille gewinnt, muss man viel richtig gemacht haben.“ Wichtig sei auch gewesen, dass er heuer verletzungsfrei geblieben ist. Das sei auf diesem Level nicht selbstverständlich. „Die Medaille gehört zur Hälfte ihm“, teilt Weißhaidinger den Erfolg mit seinem Coach. Und er würde ihm jederzeit für höhere Aufgaben empfehlen: „Sollte mich einmal jemand nach dem idealen Sportminister fragen, würde ich den Gregor vorschlagen.“

Olympische Spiele in Tokio

Der 24. Juli 2020 ist für Weißhaidinger der nächste wichtige Termin. Da werden die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet, für die er sich bereits qualifiziert hat. Aufgrund des späten WM-Termins hat die Saison heuer fast zwölf Monate gedauert, und Tokio kommt vergleichsweise früh. Da bleibt nicht viel Zeit für Regeneration und neuerlichem Formaufbau. Jetzt wird aber erst einmal der Erfolg genossen und gefeiert. Am Freitag steht um 17 Uhr ein Empfang in der Heimatgemeinde an. Die Zeit danach soll Freundin Hanna gehören. Sie kommt aus Sigharting, die beiden wohnen in Wien. „Aber wir sagen beide noch immer, dass wir nach Oberösterreich heimfahren.“ Er ist gut geerdet und weiß auch warum: „Du bringst einen Innviertler von daheim weg, aber du bringst den Innviertler nicht aus ihm heraus.“

Autor: Gerhard Marschall