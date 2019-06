Lolo, das Sockentier, vermehrt sich rasant

Lolo gehört seit einiger Zeit zu unserer Kasperl-Familie. Das wäre ja an sich nichts Besonderes, denn es kommen immer wieder neue Figuren zu uns und manche gehen wieder, also hält sich alles irgendwie die Waage. Jedoch seit Lolo bei uns ist, ist alles anders. Aber der Reihe nach. Es begann mit der Waschmaschine unserer Omama. Manchmal dürfen wir sie benützen, wenn unsere Mützen, Fäustlinge oder Socken wieder einmal etwas Reinigung vertragen.

Waschmaschine frisst einen Socken

Früher haben wir alles mit der Hand gewaschen, aber mit der Waschmaschine geht’s raki-zaki, wie Kasperl immer sagt. Wir haben also die Waschmaschine mit unseren Socken, Fäustlingen und Mützen gefüttert.Die Maschine hat das wohl wörtlich genommen und wirklich etwas davon gefressen, nämlich einen Socken. Von einem Paar Socken ist also ein einzelner übrig geblieben, der andere war weg. Aber was macht man mit einem einzelnen Socken? Da sind wir auf die witzige Idee gekommen, wir machen ein Sockentier draus. Mit einer Bastelanleitung war das erste Sockentier bald fertig, und wir haben es Lolo genannt. So weit so gut.

Der Socken taucht wieder auf

Bald aber war der zweite Socken plötzlich wieder da. Und was macht man mit einem einzelnen Socken? Natürlich wieder ein Sockentier. So sind’s mit der Zeit immer mehr und mehr geworden, weil die Waschmaschine immer wieder Socken gefressen und dann wieder ausgespuckt hat. Mittlerweile gibt es eine ganze Sockenbande, die es faustdick hinter den Ohren hat und in unserem Theater ihr Unwesen treibt. Und der Anführer ist Lolo.