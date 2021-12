Lockdown in OÖ zu Ende: Nächster Schritt in die neue Normalität

Knapp vier Wochen lang sah man sie auf Oberösterreichs Straßen nicht mehr: Menschen mit vollgepackten Einkaufssackerln, die sich für das bevorstehende Weihnachtsfest einkleiden, die letzten Geschenke besorgen oder sich beim Friseur schick machen lassen.

Seit Freitag sind die Kunden aber wieder da, denn als letztes Bundesland öffnete am Freitag nun auch Oberösterreich Handel sowie körpernahe Dienstleister – zeitgleich zur Öffnung der Gastronomie und Hotellerie.

Impflotterie

Seit 22. November befand sich das Bundesland im harten Lockdown, etwas länger als der Großteil Österreichs. Seither versuchte man, mit Impfangeboten und mittels Impflotterie die Pandemie in den Griff zu bekommen – mit mäßigem Erfolg. Noch immer weist Oberösterreich mit einer Impfrate von 64,8 Prozent die geringste in ganz Österreich auf. Dennoch verteilte das Land am Freitag die ersten Preise der Impflotterie. 500 Gewinner gab es. Verlost wurde unter anderem ein Motorrad.

Ohne warnende Worte blieb das Ende des Lockdowns jedoch nicht. „Wir sind leider noch nicht über dem Berg“, mahnte ÖVP-Landeschef Thomas Stelzer bereits am Donnerstag und bat dringend um die Einhaltung der vom Bund vorgegebenen Maßnahmen. Diese sind eine FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen und ein gültiger 2-G-Nachweis (geimpft oder genesen), der mitgeführt werden muss.