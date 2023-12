LKW-Geisterfahrer in Baustellenbereich auf A9 in Oberösterreich

Ein 51-jähriger Türke ist in der Nacht auf Mittwoch zwölf Kilometer lang und durch sechs Tunnel als Geisterfahrer in einem Baustellenbereich auf der Pyhrnautobahn A9 unterwegs gewesen.

Der Mann fuhr um 2.00 Uhr trotz Totalsperre und rotem Ampellicht in Klaus an der Pyhrnbahn im Bezirk Kirchdorf in den Baustellenbereich ein und Richtung Graz weiter.

➤ Mehr lesen: Die Spur der Bankomat-Sprenger führt in die Niederlande