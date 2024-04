Seppy fragt sich: Was ist ansteckender? Gähnen oder Lachen?

von Christa Koinig

In unserem Puppentheater geht es immer recht lustig zu und wir bringen die Kinder stets zum Lachen. Die meisten Kleinen wollen natürlich in der ersten Reihe sitzen, damit sie uns am nächsten sind.

Doch dann gibt es einige Erwachsene, die sich mit den Kindern lieber nach ganz hinten in die letzte Reihe schummeln. Denn hier, so meinen sie wohl, könnte man sich etwas ausruhen. Das versuchen auch manche Leute von Zeit zu Zeit. Wenn ich auf der Bühne stehe, kann ich das alles sehr gut beobachten.