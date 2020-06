Linzer Airport verliert Flüge

Schlechte Nachrichten hagelt es vom Blue Danube Airport in Hörsching – und das mitten in der Urlaubssaison. Wie am Mittwoch bekannt wurde, werden die Kanarischen Inseln künftig nicht mehr angeflogen, der Linienflug nach Berlin wird ebenfalls gestrichen und die Lufthansa will ihre Flüge in den Weihnachtsferien vom 24. Dezember bis zum 2. Jänner aussetzen.

Auf den Punkt gebracht hätten sich die Strecken für die Betreiber als „wirtschaftlich unrentabel“ erwiesen, erklärt Ingo Hagedorn, Sprecher des Linzer Flughafens. Man sei über Wien nach wie vor an das internationale Netz angebunden – Passagiere müssen aber längere Reisezeiten in Kauf nehmen.