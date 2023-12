Zwischen Mythos, Angst und Märchen im Linzer Schlossmuseum

In Oberösterreich wurden in den vergangenen Monaten bereits zwei Wölfe erschossen. Passend zur aktuellen Debatte, in der das Raubtier oft als Feindbild des Menschen dargestellt wird, eröffnete am Dienstag die Ausstellung Vom Krafttier zum Angsttier? Kulturgeschichte des Wolfes im Linzer Schlossmuseum.

Sie beleuchtet die Beziehung zwischen Mensch und Wolf von der Steinzeit bis heute.

➤ Mehr lesen: OÖ: Zweiter Risikowolf nur 45 Meter vor bewohntem Haus geschossen