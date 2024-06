Zwei Tote bei Absturz von Balkon: Linzer Hotelbetreiber angeklagt

Der Fall ereignete sich vor fast genau einem Jahr: Zwei Männer, 32 und 46 Jahre alt, sind während eines Streits vom Balkon eines Hotels in Linz gestürzt und verstorben.

Der Hotelbetreiber muss sich am 20. Juni vor dem Landesgericht Linz wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Dem 47-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, er habe fahrlässig den Tod zweier Hotelgäste herbeigeführt.

Laut dem Sprecher des Landesgerichts Linz habe der Besitzer nicht erkannt, dass ein Balkongeländer seines Hotels in mangelhaftem Zustand gewesen sei. Die betroffenen zwei Gäste haben am 07.07.2023 am Balkon gestritten, seien beide gegen das Geländer gestoßen, wodurch dieses aus der Verankerung riss.