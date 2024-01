Asien in Linz: Zwei namenlose Papageifische im Linzer Coconut

Nachspeise für Mutige

Ohne die Überredungskünste der Kellnerin würde sich wohl kaum jemand über die experimentell-klingende Nachspeise trauen, versichert sie den Gästen doch immer wieder, dass es sich lohnt, ihr Lieblingsgericht zu probieren.

Und sie soll auch dieses Mal wieder recht behalten. Tang Yuan (4,50 Euro), kleine Klebereisbällchen mit Sesamfüllung in einer süßen Ingwer-Suppe, ist das kulinarische Highlight der Karte. Die weichen Kugeln schmelzen auf der Zunge, die Suppe verleiht dem Ganzen die nötige Süße. Der Ingwer schwimmt in kleinen Streifen am Grund der Suppe und kann, wenn der Geschmack zu intensiv ist, einfach übrig gelassen werden.