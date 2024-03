Theater im Linzer Zirkus des Wissens über Demokratie: "So wertvoll"

Wie gehen wir miteinander um? Wer hat warum das Sagen? Was ist eigentlich eine Demokratie und woher kommt sie?

Entscheidende, wichtige Fragen, die Schauspieler Andreas Pfaffenberger in seinem Stück Wir! Eine Solo-Show aufwirft. Am Samstag geht die Uraufführung im Zirkus des Wissens an der Linzer Kepleruni über die Bühne.