Bruckner trifft Clubkultur: Zwei Tage "Stream" in Linz

Experimentelle Klänge im Kirchenschiff: Was Anton Bruckner seinerzeit schon ablieferte, findet aktuell im Stream Club seine logische Fortsetzung. Mit dem Festivalformat bekommt die Linzer Clubkultur zwei Tage lang, am 12. und 13. April, volle Aufmerksamkeit.

Bei den langen Schlangen zu den DJ-Nächten im Vorjahr war klar: Da kommen einige, nicht wenige, extra aus Wien für das Festival. Das dürfte sich auch heuer wiederholen. Ein Highlight aus dem Programm: Es wurden zwei zeitgenössische Künstlerinnen eingeladen, die Stadtpfarrkirche , in der auch Bruckner experimentell und improvisierend tätig war, zu bespielen.

Es wird debattiert, konzertiert, getanzt und gefeiert. Das Besondere: Alle Veranstaltungen sind bei freiem Eintritt zu besuchen. Das weckt auch über die oberösterreichischen Landesgrenzen hinaus Interesse. Immerhin sind neun Innenstadtorte, darunter das OK Mediendeck, die Stadtwerkstatt, das Salonschiff Fräulein Florentine und das Central an der Landstraße, beteiligt.

Kali Malone aus den USA und Maria W. Horn aus Schweden werden der Orgel besondere Kläge entlocken. Die Pfarrkirche Grüner Anker in Urfahr wiederum wrd am 12. 4. vom Kollektiv rund um den Tresor Linz, bekannt für experimentelle, elektronische Musik, bespielt, am Samstag gibt es dann Electro-Pop auf die Ohren.

Das heuer auch hier Oberösterreichs Haus- und Hofkomponist anlässlich seines 200. Geburtstages mitmischen muss, ist logisch: "Bruckners Räume sind soziale Räume, Musik verbindet. Mit dem Festival kann gezeigt werden, dass die Figur Bruckner bis in die Gegenwart wirkt", sagt Norbert Trawöger, Künstlerischer Leiter der oö. KulturExpo. Für das Stream tun sich also Stadt Linz und Land Oberösterreich zusammen. Gemeinsam wird dias zweitägige Festival auf die Beine gestellt.