Wie die Lichtforschung hilft, Walbrände früher erkennen zu können

Wir bilden eine dreidimensionale Welt also immer zweidimensional ab, und verlieren dabei natürlich etwas – unter anderem Tiefe. Das Licht breitet sich in dieser Welt aber deutlich komplexer aus. Wieder vereinfacht beschrieben kann man sich vorstellen, dass es sich an jedem dreidimensionalen Punkt in unterschiedlichen Richtungen anders ausbreitet.

Eine Frage der Dimensionen

Beschreibt man diese Richtungen nun mit zwei Winkel, wäre eine bessere Repräsentationsform also eine Fünfdimensionale anstelle einer Zweidimensionalen. In der Physik nennt man diese fünfdimensionale Repräsentationsform die „Plenoptische Funktion“.

Wäre es also nicht besser, unsere Kameras und Displays dazu zu bringen, diese Plenoptische Funktion zu erfassen und wiederzugeben, anstelle lediglich einen zweidimensionalen Ausschnitt davon, wie wir es bereits seit über 250 Jahren tun?

Immerhin würde genau das die „holografischen“ Darstellungen ermöglichen, die wir aus Science-Fiction-Filmen kennen. Leider gibt es hier einige physikalische Hindernisse, die unüberwindbar scheinen.

Allerdings existiert einen mathematischen Kompromiss: Wenn die fünfdimensionale Abbildung durch eine geschickte Parametrisierung auf vier Dimensionen reduziert werden kann, dann heben wir diese physikalischen Grenzen auf. Wir können also sowohl Kamera- als auch Displayoptiken entwickeln, die diese vierdimensionale Abbildungsform unterstützen. Man nennt sie „Lichtfeld“.

Das Institut für Computergrafik an der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) betreibt seit seiner Gründung im Jahr 2009 Grundlagenforschung im Bereich Lichtfeldtechnologie. Die dabei entstandenen Ergebnisse führten zu einigen bahnbrechenden Entwicklungen, die zuvor undenkbar erschienen.