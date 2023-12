Wenn Weihnachten gleichzeitig der Geburtstag ist: Gut oder schlecht?

Vanessa Viereder: Immer positiv

„Ich habe keine schlechten Erfahrungen damit, am 24. Dezember Geburtstag zu haben, im Gegenteil. Die meisten Menschen reagieren positiv, wenn sie mein Geburtsdatum hören.“ Gefeiert wird heute zweimal, am Vormittag steht Vanessa Viereders Geburtstag an, am Nachmittag und Abend ist Weihnachten.

„In der Kindheit war es mit der Terminfindung für Partys schwierig. Aber auch dafür hat es Lösungen gegeben“, erinnert sich die 28-jährige Bankangestellte. Geschenke gibt es meist getrennt oder was Größeres für beide Anlässe gleichzeitig, „das stört mich nicht.“