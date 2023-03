Linz: Künstler Walter Schoiswohl zeigt sein besonderes Lebenswerk

Während er zeichnet, erzählt er von seinem Leben, vom Bauernhof, auf dem er aufgewachsen ist, von früher. Walter Schoiswohl ist 82 Jahre alt und lebt seit 1998 in der Einrichtung Schön für besondere Menschen in Oberösterreich. Seit vielen Jahren zeichnet er mit Bleistift, Farb- und Filzstift. In der Galerie Kulturformen auf dem Linzer Pfarrplatz sind nun seine Arbeiten bis 3. Juni zu sehen.