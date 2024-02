Uber startet in Linz: Taxler entspannt

Grund dafür ist eine Novellierung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes 2021: Seit dem müssen alle Lenkerinnen und Lenker, die in der gewerblichen Personenbeförderung mit Pkw tätig sind, einen Taxischein besitzen.

Die digitale Fahrtenvermittlung Uber startet ab heute in Linz . Dabei wird ausschließlich mit lizenzierten Taxiunternehmen zusammengearbeitet.

"In vergangenen Testphasen hat sich gezeigt, dass die Nachfrage groß ist und unser Angebot sehr gut angenommen wird. Denn die bequeme, digitale Buchung, Preistransparenz, bequeme Bezahlung und Sicherheitsangebote in der App bieten den Nutzerinnen und Nutzern einen echten Mehrwert”, erklärt Martin Essl, Chef von Uber Österreich.

Robert Riedl von der Fachgruppe der Beförderungsgewerbe mit Pkw von der Wirtschaftskammer Oberösterreich erfuhr von den Neuigkeiten aus der Zeitung. "Was es für die Taxilenkerinnen und Taxilenker in Linz bedeutet, wird sich weisen. Es wird spannend, wie viele Partner sie finden werden."

Dass die Taxiunternehmen und die Plattform Uber nicht immer gut aufeinander zu sprechen waren, zeigt die Vergangenheit. Österreichs größtes Taxivermittlungsunternehmen, das Wiener Taxi 40100, hat 2018 Uber etwa Beihilfe zum systematischen Gewerberechtsverstoß vorgeworfen. Doch was halten die Linzer Taxifahrerinnen und Taxifahrer vom Start von Uber? Der KURIER fragte am Taxistand am Linzer Hauptplatz nach.

Für Taxler kein Problem

Anton fährt seit über zehn Jahren Taxi. Dass Uber jetzt wieder in Linz startet, sieht er entspannt. "Die waren schon einmal hier. Mich stört es nicht, dass Uber jetzt auch fährt. Ich habe keine Angst um meinen Job." So sieht es auch Achim: "Mir ist das egal. Ich glaube nicht, dass sich für uns viel ändern wird."

Für Shahab ist Uber eine gute Sache. Seit einer Woche hat er einen Vertrag mit dem Unternehmen. "Mal sehen, was die Zukunft bringt. Aber im Moment finde ich es gut."

Zum Start in Linz bietet Uber allen Linzerinnen und Linzern zwei Gratisfahrten bis maximal 20 Euro pro Fahrt an. Dazu muss bei der Bestellung in der App der Aktionscode HALLOLINZ eingegeben werden.