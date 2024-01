Trzesniewski-Brötchen kommen in die Linzerie

Seit 1902 gibt es den Traditionsbetrieb Trzesniewski in Wien. Nun eröffnet am 1. März eine Filiale in der Linzerie, direkt an der Landstraße. Es wird somit die erste und einzige Filiale der Restaurantkette außerhalb der Hauptstadt.

Zu den üblichen 26 Brötchensorten kommt saisonal immer wieder Abwechslung ins Sortiment, wie etwa mit dem Fastenbrötchen zur Fastenzeit oder Stelzenbrötchen im Herbst.

