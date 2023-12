Streit um Unterschriftenliste gegen Westring-Autobahn

Bei der letzten Aktion wurden 10.000 Unterschriften gesammelt. Die Stadt Linz hat jedoch nur 4.900 fĂŒr gĂŒltig erklĂ€rt, gebraucht hĂ€tte die Initiative 6.100 Stimmen wahlberechtigter Linzer. Zu den gĂŒltigen Stimmen will der Verein noch weitere Unterschriften nachreichen, um die HĂŒrde von 6.100 zu erreichen.

Die Stadt Linz jedoch will die ursprĂŒnglichen Stimmen nicht mehr anerkennen. Das Verfahren sei mit dem ZurĂŒckweisungsbescheid abgeschlossen, das Statut der Stadt sieht kein behördliches Verfahren zum Nachreichen der fehlenden Unterschriften vor, heißt es vonseiten der Stadt Linz.

Gerichtsverhandlung

Doch so einfach lassen sich die Aktivisten nicht unterkriegen und erheben Einspruch dagegen. „Die Stadt sagt Nein, es steht aber nirgends, dass es nicht erlaubt wĂ€re“, erklĂ€rt Erwin Leitner, Vorstandsmitglied des Vereins. Am 14. Dezember wird am Landesverwaltungsgericht in Linz ĂŒber die Unterschriften verhandelt.