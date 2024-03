Im Straßenverkehr: Weniger aufpudeln, mehr konzentrieren

Es gibt Menschen, die die Grundregeln des freundlichen Miteinanders vergessen, sobald sie in einem Auto oder auf einem Rad sitzen. Verkehr ist an sich ein konfliktbeladenes Thema: Wer nimmt wie wem wo Platz weg? Wer darf was? Wer hat Vorrang? Eventuell sind es die überschießenden Frühlingsgefühle, die den einen oder die andere derzeit irrational impulsiv reagieren lassen.