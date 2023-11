Spürnasenecke in Linz: Fachkräfte von morgen lernen spielerisch

„Hier geht es ganz konkret auch um Mädchenförderung“, betont Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander, ÖVP. Derzeit seien 67.000 Kinder in OÖ in elementarpädagogischen Einrichtungen, mit den Spürnasenecken sollen sie spielerisch an die Welt der Technik herangeführt werden. „Das ist besonders für Mädchen wichtig: Sie sind genau gleich talentiert und interessiert wie Buben, aber trauen sich halt oft nicht“, so Haberlander.

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, ÖVP, hat seine Interessenssparten im Blick: „Wir können unseren Erfolgsweg als Industrieland nur fortsetzen, wenn wir ausreichend ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und da muss man schon früh mit der Förderung beginnen. Wir brauchen speziell auch Mädchen, die an technischen Ausbildungen interessiert sind.“

Bis Ende des Jahres sollen in neun oberösterreichischen Bezirken Spürnasen-Ecken initiiert sein.