Seppy ist im Weihnachtsstress

Omama hat eine Idee

Für Omama nähe ich eine neue Jacke und für den Kasperl stricke ich eine bunte Mütze. Jawohl, das werde ich tun! Doch leichter gesagt als getan. Ich weiß nämlich gar nicht, wie die Nähmaschine funktioniert, und stricken hab’ ich bis jetzt auch noch nicht gelernt. Während ich noch am Überlegen bin, was ich stattdessen basteln könnte, kommt Omama und sagt: „Seppy, ich hoffe, du bist nicht böse, wenn ich dir jetzt was sage.“ Oje, was kommt denn jetzt? Hab’ ich was angestellt?

Doch dann meint Omama zu meiner Erleichterung: „Wie wär’s, wenn wir uns zu Weihnachten nichts schenken? Wir kochen gemeinsam was Feines, dann singen wir alte Weihnachtslieder, essen Kekse und setzen uns einfach gemütlich zusammen.“ Wie recht sie hat, die Omama! Diese feinen gemeinsamen Momente, das sind die wahren Geschenke!

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters.