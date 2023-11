Seppy entrümpelt – und alles ist wieder voll

Halbwegs aufgeräumte Schatzkammer

Aber zurück zu meinen Schätzen. Ich hatte mich dazu aufraffen können, mich von einigen, zugegeben von vielen und eigentlich von den meisten Sachen zu trennen. Es ist mir zwar nicht leicht gefallen, aber das Zimmer hat danach ausgesehen wie eine halbwegs aufgeräumte Schatzkammer. Aber wohin mit all dem Zeugs? Omama hat vorgeschlagen, dass ich es zum Flohmarkt bringen soll.

Die Idee fand ich gut. Alle meine Schätze sind weggegangen wie die berühmten warmen Semmeln. Ich hab’ mich sehr gefreut, weil ich nämlich auch ein wenig Geld damit verdienen konnte.

Vielleicht brauche ich das irgendwann!

So ein Flohmarkt ist echt was Feines! Was es dort alles gibt! Zauberstäbe für Linkshänder, einen singenden Blumenstock, quietschende Gummienten, aufblasbare Pinguine und, und, und … Der langen Rede kurzer Sinn, ich musste mein verdientes Geld unbedingt wieder ausgeben und habe viele Dinge gekauft, die ich vielleicht irgendwann brauche. Jetzt ist mein Zimmer voller als vorher, nämlich bummvoll.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters.