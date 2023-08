Seppy will wissen: Was ist eigentlich Schönheit?

Wunderbar, so wie du bist

Ich finde, er ist wunderbar so, wie er ist, und irgendwie geht ein Zauber von ihm aus. Ich glaube fest daran, dass man das, was man gern hat, einfach schön findet. Aber was ist eigentlich Schönheit? „Schönheit ist der Hauch eines Zaubers, der in unseren Herzen erblüht“, würde unsere Omama ganz bestimmt sagen.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters.