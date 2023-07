Schneestangen-Mord: Prozess gegen 19-Jährigen am Donnerstag in Linz

Der mutmaßliche Mord mit einer Schneestange in Bad Leonfelden am 12. Februar war einer von bereits 16 Frauenmorden in Österreich in diesem Jahr. Damals soll ein 19-jähriger Oberösterreicher nach einem Besuch im Casino in Tschechien eine ebenfalls 19-jährige Freundin durch Schläge und Stiche mit einer angespitzten Schneestange sowie zahlreiche Tritte gegen den Kopf getötet haben.

Die tote Frau wurde in den Morgenstunden des besagten Sonntags von einem Mann leicht bekleidet auf einem Forstweg im Bezirk Urfahr-Umgebung gefunden. Der junge Mann gestand seinem Bruder später, dass er die junge Frau getötet habe. Kommenden Donnerstag steht der junge Bursche ab 9.30 Uhr in Linz vor Gericht, der Prozess ist bis in den späten Abend hinein anberaumt, ein Urteil wird noch für Donnerstag erwartet.

➤ Mehr dazu hier: Tote Frau lag leicht bekleidet auf Forstweg in Oberösterreich

Die Staatsanwaltschaft hat zudem die strafrechtliche Unterbringung in einem forensisch therapeutischen Zentrum beantragt. Laut Staatsanwaltschaft Linz habe sich der Mann im Ermittlungsverfahren geständig gezeigt. Dem Angeklagten drohen 10 bis 20 Jahre Freiheitsstrafe, da es sich beim ihm um einen jungen Erwachsenen handelt.