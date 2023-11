"Code.Fusion": Programmierkurs für Asylwerber in Linz

Allein in Oberösterreich fehlen derzeit mehr als 7.000 IT-Fachkräfte. Die Zahl soll in Zukunft noch weiter steigen. Gleichzeitig würde die Beschäftigungslosigkeit von Asylwerbenden eine erfolgreiche Integration erschweren. Die Stadt Linz will diesen beiden Problemen mit ihrem Projekt entgegenwirken.

Die Initiative "Code.Fusion" wurde ins Leben gerufen, um Asylwerberinnen und Asylwerber beruflich zu qualifizieren und gleichzeitig dem hohen Bedarf an IT-Fachkräften in der Region gerecht zu werden. Das Projekt ermöglicht eine kostenlose Ausbildung zum Programmierer in fünf Monaten.

