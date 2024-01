Post nimmt Umbau des Areals am Linzer Bahnhof selbst in die Hand

Bei den 2019 erstmals präsentierten Plänen mit elf Hochhäusern, Nussmüller Architekten ZT GmbH gewann den Architektur-Wettbewerb, sei man in der Detailplanung angekommen. "Wir können uns vorstellen, einzelne Bauteile zu verkaufen oder für ein Investment aufzumachen", kündigte Leitgeb an.

Zwischennutzungen bis zum Abbruch

Als nächster Schritt stehen Abbrucharbeiten an, mit denen frühestens 2025 begonnen werden könne. 2019 peilte man für das kommende Jahr noch die Fertigstellung der ersten Phase des Bauprojektes an. Derzeit stehen die Gebäude des früheren Postverteilzentrums leer - abgesehen von sinnvollen Zwischennutzungen wie für das Ars Electronica Festival, das 2024 noch einmal dort statt finden könnte, oder als Flüchtlingsunterkunft.

Man gehe in enger Abstimmung mit der Asfinag, die ganz in der Nähe das Projekt A26, auch als Westring bekannt, vorantreibt, und der Stadt Linz vor, so Leitgeb. Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SPÖ) ist laut Zeitungsartikel nicht beunruhigt über die Verzögerung bei den Post City Gardens.

Digital-Uni statt Post City Gardens

Im Zuge des Ars Electronica Festivals letzten Jahres wurde von der Kunstuniversität Linz eine Variante der zuletzt viel kritisierten Digital-Uni designt und vorgestellt. Der Vorschlag der Studentinnen und Studenten wäre eine Neugestaltung der Post City am Bahnhofsgelände als Campus gewesen.

Die Kunstuni fordert nach wie vor, dass die neue Universität, nicht wie geplant auf einer grünen Wiese, sondern auf ungenütztem Leerstand, wie am ehemaligen Postgelände errichtet wird.