OÖ: Alkoholisierter Fußgänger von Pkw-Fahrer touchiert

Am späten Montagabend spazierte ein alkoholisierter 25-jähriger Fußgänger quer über eine Straße in Münzbach. Der junge Mann aus dem Bezirk Perg war zu Fuß in der Fahrbahnmitte der L1423 unterwegs, als sich ein Pkw näherte. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Lenker und dem Fußgänger.