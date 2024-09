Zwei Männer stürzten vom Balkon in den Tod: Hotelbetreiber freigesprochen

Der tragische Vorfall ist vor etwas mehr als einem Jahr, im Juli 2023, passiert. Zwei Männer sind auf einem Balkon in einer Unterkunft in Linz auf dem Balkon in Streit geraten.

Dabei haben sie gegen das Balkongeländer gedrückt, dieses hat nachgegeben, sie stürzen ab. Beide Männer, zwei polnische Arbeiter (32 und 46) kamen ums Leben.