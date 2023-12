Musical "Tootsie" im Linzer Musiktheater: Als Frau ein besserer Mann

Hit am Broadway

2019 war die Adaption von David Yazbek (Musik und Gesangstexte) und Robert Horn (Buch) der große Hit am Broadway in New York.

Kurz zum Inhalt: Der erfolglose Schauspieler Michael Dorsey geht in seiner Verzweiflung als Frau kostümiert zum Casting für die Rolle der Amme in einer neuen Musical-Adaption von Romeo und Julia. Als er tatsächlich als „Dorothy Michaels“ die Rolle ergattert, fangen die Probleme aber erst an.

Eigentlich hatte seine neurotische Freundin Sandy auf die Rolle spekuliert, Regisseur Ron ist ein Macho mit grauenvollen Inszenierungseinfällen, Reality-Star Max steht auf reifere Frauen (wie Dorothy), und Kollegin Julie wirkt auf Michael äußerst anziehend. Das perfekte Chaos ist vorprogrammiert.

In Linz schlüpft Musical-Star und Allrounder Gernot Romic in Kleider und Perücken, Sanne Mieloo spielt Julie Nichols. Enrico Treuse, der in der aktuellen Landestheater-Produktion „School of Rock“ überzeugend in der Hauptrolle brilliert, gibt den rotzigen Regisseur Ron Carlisle. Für die Kostüme zeichnet Franz Blumauer verantwortlich, Ulrich Wiggers hat inszeniert und die Choreografie kommt von Kati Heidebrecht.