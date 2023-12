Mariendom und AEC in Linz: Krippenschauen, ganz modern

Interaktives Erlebnis

„Diese Digitalisierung erlaubt es uns, die Erzählungen in all ihren Details neu zu entdecken“, so Projektleiter Stefan Mittlböck-Jungwirth-Fohringer vom AEC. Auch dort gibt es im Deep Space immer an den Wochenenden die Möglichkeit, die Krippe nochmals interaktiv bei 360-Grad-Einblicken unter die Lupe zu nehmen (bis 23.12. jeweils Sa. und So. um 15 Uhr).