Mann (50) aus Linz wird seit LASK-Spiel in Bosnien vermisst

Seither ist der 50-Jährige vermisst. Er wurde noch am 29. November von einem Bekannten gegen 19 Uhr am Linzer Hauptbahnhof abgesetzt, dort verliert sich die Spur des Mannes.

Aufgefallen ist sein Verschwinden, weil er am Tag danach am Vormittag seine 11-jährige Tochter abholen hätte sollen. Das habe die Angehörigen stutzig gemacht, die schließlich am Abend des 1. Dezember eine Vermisstenanzeige bei der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof in Linz gemacht hätten.