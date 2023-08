Linz: Vorstoß von FPÖ-Stadtrat für Rauchverbot auf Spielplätzen

Immer mehr oberösterreichische Städte führen ein Rauchverbot auf Spielplätzen ein. So gab es zuletzt in Marchtrenk und Grieskirchen entsprechende Verordnungen. Auch in Wels gilt ein Verbot. Über ein solches wird in Linz bereits seit 2016 diskutiert, doch einen Beschluss gibt es heute nicht.

Dies soll sich demnächst ändern. Denn: Wenn die Bundesregierung keine Regelung für ganz Österreich erlässt, würde FPÖ-Stadtrat Michael Raml einer Verordnung für Linz zustimmen, wie die Kronen Zeitung berichtete. Doch er gehe davon aus, dass der Bund noch heuer eine einheitliche Lösung für ganz Österreich präsentieren werde.