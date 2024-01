Warum Steuern (nicht) ins Museum gehören

Das erste Steuermuseum wurde in Linz in der Kanzlei Raml und Partner eröffnet – und zwar von Finanzminister Magnus Brunner. Er lobte das von Herta Neiß kuratierte kleine Museum und dessen Intention in höchsten Tönen. Und er sagt auch Danke: "Danke, dass Sie Steuern zahlen."

Eines haben alle Staaten der Welt gemeinsam: Sie heben Steuern ein. Neiß, die auch die Landesausstellung in Steyr kuratiert hat, über das Museum: "Das Betrachten des Themas von allen Seiten her ist Ziel dieses Museumsprojektes."

Das Museum spannt einen Bogen von den Themen, warum Steuern eingehoben und wofür Steuern auch eingesetzt werden - wie etwa nötige Infrastruktur, aber geht auch in die Geschichte der Steuern zurück.