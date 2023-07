Linz setzt bauliche Maßnahmen gegen Raser

Damit werden nun schrittweise erste Maßnahmen gesetzt, eine „große Lösung“ für das gesamte Neustadtviertel soll schließlich im Zuge des Linzer Innenstadtkonzepts gefunden werden. Hier werde ein Maßnahmenbündel für die Attraktivierung der Linzer Landstraße ausgearbeitet. Gelingen soll dies etwa durch die Ausgestaltung als attraktive Fußgängerzone mit einer hohen Fußgängerfrequenz auch im südlichen Bereich.

Die für Herbst vorgesehene Baumaßnahme (Verbreiterung des Gehsteigs) entlang des Hessenparks sei so konzipiert, dass etwa in Zukunft auch die Einbahn am Hessenplatz ohne größere bauliche Eingriffe umgedreht, sprich in die andere Richtung geführt werden kann.