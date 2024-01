Linz: Mann attackierte Jugendliche mit Eisenstange

Am Montagabend eskalierte ein Streit am Bahnhofsplatz in Linz. Zwei Beschuldigte diskutierten mit mehreren Jugendlichen. Plötzlich zog ein 39-jähriger Rumäne aus Linz eine Eisenstange aus seinem Hosenbund und rannte damit den Jugendlichen nach, die flüchteten.

Zwei Jugendliche versuchten ihm die Eisenstange zu entreißen, wobei plötzlich ein 28-Jähriger aus Linz hinzukam und mit einem der beiden Opfer am Boden zu rangeln begann.

➤ Mehr lesen: Übergriffe auf Einsatzkräfte: Die attackierten Retter