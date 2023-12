Fantastisch: Vier Rapper kommen zu Klassik am Dom nach Linz

Stars in Linz

Sie reihen sich damit in eine ganz Riege an Stars verschiedener Genres ein: Denn mit Diana Krall, Pizzera & Jaus, Zucchoero, Anna Netrebko und Peter Cornelius waren schon bisher klingende Namen bekannt.

Ebenfalls dabei: Mark Seibert and friends: Die größten Musicalhits aller Zeiten am 26. Juli. Mit Cats über Les Miserables bis I am from Austria wird für jeden Geschmack etwas dabei sein. Mit dabei sind Mark Seibert, Lukas Perman, Daniela Dett, Ana Milva Gomes, Roberta Valentini, Nienke Latten, Drew Sarich und Riccardo Greco.