Gast schlug Linzer Kellner Glas ins Gesicht

Am Montagabend eskalierte in einem Lokal in der Schillerstraße in Linz ein Streit zwischen einem 41-jährigen Gast und einem 45-jährigen Kellner.

Der Gast dürfte kein Glas zu seinem Flaschenbier bekommen haben und soll daraufhin ausgerastet sein, erklärt eine Sprecherin der Polizei.

