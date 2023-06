Linz: Katze starb bei Wohnungsbrand, Frau gerettet

Weil die Wohnung so stark verraucht war, flüchtete eine Wohnungsmieterin in der Linzer Lenaustraße mitten in der Nacht auf den Balkon und alarmierte die Feuerwehr. Diese rettete die Frau über eine Drehleiter, während die Feuerwehr unter schwerem Atemschutz über das Stiegenhaus mit dem Löschen begann.