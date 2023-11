Linz: Anna Netrebko kommt zu "Klassik am Dom"

Unvergessliche Konzertabende mit einzigartiger Kulisse. "Klassik am Dom" lockt jährlich tausende Besucherinnen und Besucher am Domplatz in Linz. 2023 spielten Größen wie Wolfgang Ambross und Gert Steinbecker von STS, David Garret und Eros Ramazotti.

Auch dieses Jahr sind wieder internationale Stars auf der Freiluftbühne zu Gast. Die ersten vier Konzertabende wurden nun veröffentlicht und bieten eine Vielfalt an Genres an.

➤ Mehr lesen: LIDO Sounds in Linz mit weiteren Festival-Highlights 2024