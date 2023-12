Linz baut um: Viele Baustellen und mehr Grünflächen

Die Energiewende soll im kommenden Jahr eine große Rolle in der Landeshauptstadt einnehmen. „Die Dekarbonisierung bis 2050 ist mittlerweile in den Köpfen angekommen“, freut sich Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).

Die Linz AG wird dabei mit zwei großen Projekten helfen. Mit einer großen Fernwärmeoffensive werden tausende Einfamilienhäuser ans Netz geschlossen. Weiters wird im Kraftwerkspark Linz Mitte ein Wärmewandler eingebaut, der zur Fernwärmeerzeugung bis zu 15 Prozent erneuerbare Energie beisteuert.

Auch in der Innenstadt werden Maßnahmen für die Klimawende umgesetzt. Bis zu 1.000 neue Bäume sollen die Hitzeinseln der Stadt reduzieren. Die Begrünung, wie in der Kroatengasse, werde auch nächstes Jahr weitergeführt.

Abbruch der Post City

Einen weiteren Beitrag zur Stadtbegrünung werde die Neugestaltung des Urfahrmarktgeländes bringen. Im Sommer wird mit den Entsiegelungsarbeiten begonnen werden. Zudem sind mehr als 100 Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden geplant, die den Weg Richtung klimaneutrale Zukunft bereiten.

Neben dem „Quadrill“ in der Tabakfabrik und dem Hochhaus „High Five“ am Bulgariplatz, wird mit dem Beginn der Abbrucharbeiten in der Post City ein weiteres Großprojekt in die Wege geleitet.

