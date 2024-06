Lido Sounds wärmt auf: Höhepunkt mit Kings of Leons "Sex on fire"

Das Publikum ist am ersten Tag bunt gemischt, auch Kinder lassen sich aufs erste (oder zweite) Festivalfeeling ein. Der obligate Regenguss kommt schon zeitig am Nachmittag, an der Donau kühlt es ein wenig ab.

Direkt vor der Bühne wird es am Donnerstag Abend dann doch schnell voll, es ist klar: der Auftritt der amerikanischen Indie-Rocker Kings of Leon ist für viele das Highlight des Abends.

Das wissen auch die Anrainer zu schätzen. Also zumindest die, die es sich auf ihren Balkonen rund um das Festivalgelände gemütlich gemacht haben. Die besten Plätze bei den Zaungästen sind gut gefüllt, selbst von den oberen Stockwerken des Bruckner Towers hat man gute Sicht auf die Bühne.

Dann der Höhepunkt für wohl alle Festivalbesucher am Donnerstag: Endlich Sex. Also "Sex on fire", die große Nummer der Kings of Leon. Die Crowd geht ab. Und dann lassen die Fans auch gut und gerne die Entschuldigung von Followill gelten, dass er zu spät (auf die Bühne) gekommen ist: Schuld war nicht die Bahn, sondern der Flieger, der Verspätung hatte.