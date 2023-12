LIDO Nights: Festival präsentiert Acts der Aftershow-Party

Auch dieses Jahr wird es Freitag und Samstag nach dem LIDO Sounds Festival wieder eine After-Show Party im Brucknerhaus geben. Die Headlinerinnen und Headliner versprechen eine großartige Nacht.

Am Freitag spielt der heimische Künstler Parov Stelar als Headliner am Festival. Ab 23 Uhr ist dann am Urfahrmarktgelände Schluss. Wer noch nicht genug hat, kann auf der anderen Seite der Donau noch die Nacht zum Tag machen.