Lentos in Linz wird 20: Rückblick, Vorschau und ein Fest

Von damals bis heute

Ausgehend von Sammlungsbeständen, deren Schwerpunkte in Meisterwerken der europäischen Malerei der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowie einer Grafiksammlung und qualitätsvollen Fotografiebeständen liegen, spannt das Lentos einen Bogen zwischen der klassisch-historischen Kunst des frühen 20. Jahrhunderts bis hin zu Kunstpositionen der Gegenwart.

Seitdem das Gebäude am 13. Mai 2003 eröffnet wurde, gab es etliche Publikumslieblinge wie etwa Oskar Kokoschka (2008), Best of Austria (2009), Der nackte Mann (2012), Klimt – Schiele – Moser (2018) oder Lassnig – Rainer (2019). Rund 80 wissenschaftliche Publikationen begleiteten das Geschehen.