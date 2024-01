Landstromanlange: Gut für die Luft, schlecht fürs Auge

Die Donau-Schifffahrt ist ein zentraler Bestandteil des Tourismus in Linz. Mehr als 1.000 Kabinenschiffe legen jährlich in der Landeshauptstadt an.

Die Schiffe wurden bisher während der durchschnittlich 14 Stunden langen Aufenthalte an der Linzer Donaulände mittels Dieselaggregaten mit Strom versorgt. Dafür wurden pro Jahr zwischen 900.000 und 1,6 Millionen Liter Diesel verbraucht.

