Klimaaktivisten blockierten in Linz und kündigen Proteste für Mittwoch an

"Diesen Sommer hat immer extremeres Wetter in Südösterreich, Slowenien und Bayern schwere Überschwemmungen ausgelöst. Zehntausende mussten auf Rhodos vor extremen Waldbränden in Sicherheit gebracht werden, in Lahaina auf Hawaii starben über 100 Menschen hilflos in den Flammen. Die Volkspartei weiß das - und fordert nicht etwa entschlossenen Klima- und Überlebensschutz, sondern Haftstrafen für Bürger, die die Gesellschaft mit friedlichem Protesten wachrütteln wollen", hieß es in einer Pressemitteilung der Aktivisten.

Rot und Blau sind sich einig

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) spricht sich zum wiederholten Male "für eine erweiterte gesetzliche Basis zur Eindämmung dieses Chaotismus aus". Er fordert Schadenersatzansprüche der betroffenen Verkehrsteilnehmer gegenüber den Aktivisten und unterstützt die Idee, strafrechtliche Maßnahmen bis zu Kerkerstrafen zu setzen.