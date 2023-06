Großes Budgetloch an Linzer Bruckner Uni - Finanzdaten weg

SPÖ OÖ-Vorsitzender Landesrat Michael Lindner äußert sein Unverständnis über finanzielle Unregelmäßigkeiten an der Bruckner-Universität: "Erstens bin ich irritiert, dass ich von diesen Vorfällen aus den Medien erfahre. Zweitens müssen die Vorgänge lückenlos aufgeklärt werden."

Außerdem erwartet Lindner von Kultur- und Finanzreferent LH Stelzer eine detaillierte Darstellung des Sachverhalts in der nächsten Sitzung der OÖ-Landregierung am kommenden Montag. "Bevor über etwaige Zuschussbedarfe beraten werden kann, muss der Landeshauptmann die Fakten auf den Tisch legen", so Lindner.