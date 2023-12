Gotthartsleitner übernimmt Geschäftsführung der Linzer SPÖ

Die SPÖ Linz hätte in den letzten Jahren einen Generationenwechsel vollzogen und wäre jünger geworden. „Die Menschen, die sich in der Partei engagieren, bringen unterschiedliche Kompetenzen und Talente mit. Diese wollen wir in Zukunft noch besser nutzen“, sagt Gotthartsleitner.

2024 werde sich in der Partei einiges verändern. Die SPÖ OÖ setze auf innovative Kommunikationswege, wie einen eigenen TikTok-Kanal und werde eine Digital Sektion gründen. Diesen Prozess wolle man in Linz mitgehen.

Hahn wird mit 1. August 2024 die kaufmännische Geschäftsführerin der Wohnbaugenossenschaft „Baureform Wohnstätte“. Mit ihrem Rücktritt aus der Parteiführung legt sie auch ihr Amt als Gemeinderätin nieder. Wer ihren Sitz im Linzer Gemeinderat übernehmen wird, steht noch nicht fest.