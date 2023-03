"Meine Kurven setze ich am liebsten beim Tanzen ein" - auch mit diesem coolen Spruch konnte die Linzerin Melina Rath Topmodel Heidi Klum am Donnerstagabend bei Germanys Next Top Model auf ProSieben nicht mehr von sich √ľberzeugen.

Die 18-j√§hrige Ober√∂sterreicherin f√ľhlte sich beim "Jahreszeitenwalk" sichtlich nicht wohl, als sie anstatt √ľber einen Laufsteg durch Gras, Steine, Bl√§tter und Kunstschnee laufen musste.

‚ÄěIch m√∂chte Germanys Next Top Model werden.‚Äú So selbstbewusst war die Linzerin Melina Rath (18) in die 18. Staffel von Heidi Klum gegangen, mit ihrem selbstbewussten Auftreten wollte sie beweisen, dass sich in der Modelbranche in den letzten Jahren etwas ge√§ndert hat.

In der dritten Folge der 18. Staffel war dann aber schon Schluss f√ľr Melinas Traum vom Sieg bei GNTM.