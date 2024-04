„Genussmomente“ in Linz: Gesund, knackig, g’schmackig

Bianca Erler eröffnet das erste Nussgeschäft. Im „Genussmomente“ in der Bischofstraße bietet sie Nüsse in allen Variationen an.

Sie schätzt gutes Essen, neue Restaurants und eine lebendige Gastroszene. Vor kurzem ist Bianca Erler selbst in die kulinarische Szene von Linz eingetaucht. In ihrem puristisch eingerichteten Shop „Genussmomente“ in der Bischofstraße bietet sie Nüsse in allen Variationen an. Wer kauft bei ihr? „Ich hatte schon nach den ersten Wochen Stammgäste, Menschen, die wirklich regelmäßig gekommen sind, um sich ihre wöchentliche Ration Nüsse bei mir zu holen“, erzählt Erler. 2013 übersiedelte die Tirolerin nach Linz, war hier lange am Landesgericht tätig und hat nun ihre Leidenschaft für Genuss in einen Beruf umgewandelt.

In den sozialen Medien ist sie schon länger bekannt, machte sich in den vergangenen Jahren vor allem als Insiderin der Linzer Gastroszene einen Namen. Ihre Affinität dafür überträgt sie auch auf das neue Standbein: Im Internet kann etwa darüber abgestimmt werden, welche Mischung im Sortiment bleiben sollen, welche Nusscreme frisch gemacht werden soll und welche Geschmäcker unbedingt noch in die Vitrine gehören. Verrechnet wird per Gramm Zum Angebot: Abgepackt werden verschiedene Mischungen, darunter etwa Wanderlust, Zwüfi, Knoofi (der Verkaufsschlager: Cashews mit Knoblauch), Kernkraft oder Pralinenliebe. Von süß über salzig bis hin zu pur ist alles dabei, verrechnet wird per Gramm. Zu „Genussmomente“ kommt, wer auf seine Ernährung achtet, viel Sport macht, gesund snacken will oder einfach Nüsse mag.

© Genussmomente

Nicht immer einfach Wenn immer möglich, bezieht Bianca Erler ihre Nüsse aus Österreich, das ist aber nicht immer einfach. Abgesehen von der Vitrine hat sie auch Nussprodukte verschiedener Anbieter im Sortiment, zum Beispiel verschiedene Nusscremen, Öle oder spezielle Nussmus-Riegel eines jungen Mühlviertler Produzenten. Der Kaffee kommt von den „Masters of Coffee“, den Linzer Spezialisten für die edle Bohne.

© Genussmomente

Fixer Teil der Ernährung Aber ein Nussgeschäft? „Nüsse sind schon lange fixer Teil meiner Ernährung. Sie bringen so viel Energie und Konzentration. In Tirol gibt es ein Nussgeschäft, in dem ich früher immer einkaufen war, kofferweise hab ich die Nüsse rausgeschleppt“, lacht die 33-Jährige. Nüsse seien so ein wertvolles Gut – „warum soll das nicht auch genussvoll sein?“